Roma-Slavia Praga, Bove fa impazzire di gioia Azmoun: “Ti voglio bene fratello”

Sardar Azmoun nonostante la sua assenza in lista Uefa e l'infortunio non abbandona mai i suoi compagni di squadra. L'iraniano è all'Olimpico per assistere al match della Roma contro lo Slavia Praga. Al momento del super gol di Bove dopo appena 43 secondi ha esultato insieme agli oltre 60.000 tifosi. L'ex Bayer ha pubblicato una storia sul suo profilo ufficiale scrivendo: "Ti voglio bene fratello. Top gol". Azmoun vuole rientrare il prima possibile in campo. Domani verrà valutato il polpaccio destro ma resta in forte dubbio per la trasferta di Milano contro l'Inter.