Roma-Shakhtar ore 21 diretta LIVE: le formazioni e dove vederla

Fonseca è pronto a sfidare di nuovo il suo passato. Dall’urna di Nyon la Roma ha pescato la sua avversaria per gli ottavi di Europa League: lo Shakhtar Donetsk di Castro. L’ultima volta che le due formazioni si sono sfidate, in Champions, sulla panchina dei neroarancio c’era proprio l’attuale allenatore giallorosso. Alle 21 la Roma scende in campo allo stadio Olimpico per giocarsi buona parte della stagione: vietato passi falsi, perché il ritorno sarà fuori casa, in uno stadio con i tifosi. Fonseca ritrova tra i convocati Dzeko e Ibanez. Assieme a lui potrebbe accomodarsi in panchina Mayoral, capocannoniere dei giallorossi nella competizione. Spazio quindi a Mkhitaryan falso nueve, supportato da Pellegrini e Pedro.

Lo Shakhtar Donetsk non è un avversario da sottovalutare, e lo sa bene la Roma che su 6 volte da avversaria è uscita vincitrice solo in due occasioni. Gli ucraini sono arrivati in Europa League dopo essersi piazzati al terzo posto del girone di Champions, alle spalle di Real e Borussia Monchengladbach nel gruppo B, eliminando l’Inter. Gli uomini allenati da Castro vivono costantemente la doppia faccia della medaglia: sono stati capaci di battere due volte i Galacticos ma anche di incassare 10 gol nella doppia sfida contro i tedeschi. Vietato sottovalutarli.

Le probabili formazioni

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Smalling, Kumbulla; Karsdorp, Villar, Diawara, Spinazzola; Pellegrini, Pedro; Mkhitaryan

A disp.: Mirante, Fuzato, Ibanez, Santon, Peres, Calafiori, Cristante, Dzeko, Mayoral, Perez, El Shaarawy

All.: Paulo Fonseca

Shakhtar Donetsk (4-3-3) Trubin; Dodo, Kryvtsov, Vitao, Matvienko; Marlos, Maycon, Patrick; Solomon, Moraes, Taison

A disp.: Sevcenko, Pyatov, Kornienko, Ismaily, Bondar, Marcos, Dentinho, Tete, Bolbat, Sudakov, Konoplyanka, Viunnyk

All.: Luis Castro

Arbitro: Artur Dias

Assistenti: Rui Tavares e Paulo Soares

Quarto uomo Tiago Martins

Var: Joao Pinheiro

AVar: Luis Godinho

I CONVOCATI DI ROMA-SHAKHTAR – Buone notizie per Fonseca, che negli scorsi allenamenti ha ritrovato sia Ibanez che Dzeko, da diverse settimane fuori per infortunio. I due sono stati convocati per la sfida contro gli ucraini. Torna anche Calafiori tra i disponibili. Ecco la lista completa.

Portieri: 13 Pau Lopez, 83 Mirante, 87 Fuzato

Difensori: 2 Karsdorp, 3 Ibanez, 6 Smalling, 18 Santon, 23 Mancini, 24 Kumbulla, 33 Peres, 37 Spinazzola, 61 Calafiori

Centrocampisti: 4 Cristante, 7 Pellegrini, 14 Villar, 42 Diawara

Attaccanti: 77 Mkhitaryan, 9 Dzeko, 11 Pedro, 21 Mayoral, 31 Perez, 92 El Shaarawy

STATISTICHE E PRECEDENTI – Il binomio Roma-Shakhtar non è nuovo in una sfida delle coppe europee, anche se i due club ci avevano abituato agli scontri di Champions League. E’ infatti la prima volta che le due squadre si scontrano in Europa League. L’ultima volta che i giallorossi hanno affrontato gli ucraini sulla panchina dei neroarancio c’era proprio Paulo Fonseca. Allo stadio Metalist l’andata era finita 2-1 per i padroni di casa, ma al ritorno, all’Olimpico, è stata provvidenziale la rete di Edin Dzeko. I tifosi ricorderanno con piacere anche il salvataggio sulla linea di Bruno Peres, a portiere ormai battuto, che avrebbe regalato il passaggio del turno agli avversari. Il resto poi è storia, con la Roma che ha affrontato il Barcellona prima – con la remuntada – e il Liverpool alle semifinali poi. In totale, su 6 sfide contro gli ucraini, i giallorossi ne hanno vinte 2 e perse 4.

DOVE VEDERLA – Roma-Shakhtar Donetsk sarà visibile in diretta alle 21 su Sky Sport Uno (canale 201 del satellite) e su Sky Sport (canale 252 del satellite). Il match dell’Olimpico tra i giallorossi e gli ucraini sarà trasmesso anche in chiaro su TV8. Come ogni gara, è possibile vederla anche in streaming con il servizio SkyGo su pc, smartphone e tablet. La telecronaca è a cura di Andrea Marinozzi con il commento tecnico di Beppe Bergomi. A bordocampo Angelo Mangiante e Paolo Assogna.