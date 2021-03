Spinazzola: “Shakhtar forte e rapido, servirà attenzione nelle marcature preventive”

Leonardo Spinazzola ha parlato prima della sfida di Europa League contro lo Shakhtar Donetsk, valevole per l’andata degli ottavi di finale. Queste le sue parole:

SPINAZZOLA A SKY

Fonseca ha definito lo Shakhtar pericolosissimo in contropiede. Quali contromisure dovrete prendere?

Dovremo stare attenti nelle marcature preventive, i nostri difensori devono stare sempre attenti, sul pezzo perché loro sono forti e rapidi. Dobbiamo fare una grande partita.

Dzeko, Mayoral e Mkhitaryan, tre centravanti diversi. Per te che fai gli assist cambia qualcosa?

No, conta far recapitare la palla giustamente. Sono tre giocatori fortissimi, chiunque giocherà ce la metterà tutta.

SPINAZZOLA A ROMA TV

La Roma sembra aver superato il suo momento di flessione, lo testimoniano le due partite di campionato. Vi presentate a questa gara con un nuovo stato dal punto di vista fisico e mentale

Sì, flessione la trovo un parolone. Noi siamo sempre gli stessi, poi ci stanno nel calcio le partite perse ma l’importante è avere un’identità e noi ce l’abbiamo. Questa sera sappiamo di incontrare una squadra molto forte e dobbiamo stare attenti.

Tra l’altro la Roma è tra le squadre che possono arrivare fino in fondo a questa competizione, l’ha detto anche Castro…

Non so, lo dirà il campo. Sappiamo che ci sono squadre forti come noi e quindi sappiamo quello che dobbiamo fare e ce la metteremo tutta.

Lo Shakhtar è una formazione che nel girone di Champions ha reso difficile la vita all’Inter e Real…

Sì l’abbiamo visto tramite video, hanno messo in difficoltà sia Real che l’Inter, è la prova che è una grande squadra.