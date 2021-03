Pinto: “Ottimi rapporti con Fonseca e i Friedkin, la loro presenza è molto importante”

Tiago Pinto lancia la Roma. Il general manager dell’area sportiva del club giallorosso ha rilasciato alcune dichiarazioni poco prima del fischio d’inizio dell’andata degli ottavi di finale di Europa League con lo Shakhtar Donetsk. Queste le sue parole:

TIAGO PINTO A SKY

“La squadra arriva bene a questa sfida, con due vittorie importanti. Abbiamo recuperato diversi giocatori indisponibili: Kumbulla, Smalling, Ibanez, Dzeko. L’allenatore potrà avere altre opzioni su cui contare. Mkhitaryan? E’ intelligente, può ricoprire diverse posizioni e interpreta bene le idee dell’allenatore. L’ultima partita l’ha terminata da centravanti, se l’allenatore ritiene che possa giocare qui lo farà al meglio”.

“Sono qui a Roma da tre mesi, ritengo che il mio ruolo sia quello di essere vicino all’allenatore e ai calciatori e mettere il gruppo nelle migliori condizioni per esprimersi al meglio. Col mister abbiamo stabilito un’ottima relazione, questo ci aiuta nel lavoro quotidiano. La relazione è proficua anche con i Friedkin: stiamo lavorando non solo a livello di squadra ma anche con gli altri dipartimenti. E’ un lavoro importante, dobbiamo svolgerlo insieme, ma la presenza della proprietà è molto importante. Stiamo prendendo le decisione giuste per il futuro della Roma”.

TIAGO PINTO A ROMA TV

Come arriva la Roma a questa sfida così importante?

Arriva bene con due vittorie difficili ma importanti per il campionato. Oggi però è un’altra competizione che richiede cose diverse ma dobbiamo cambiare il chip perché è quello che servirà stasera. E’ estremamente importante aver recuperato diversi giocatori infortunati che ci permette di elevare la qualità del lavoro e offre al mister ulteriori opzioni. Sappiamo che oggi ci aspetta una partita difficile contro una squadra esperta che viene dalla Champions League ma siamo fiduciosi di ottenere un buon risultato.

Dopo il sorteggio la Roma ha tirato un sospiro di sollievo perché erano state evitate le inglesi e il Milan. Adesso viene fuori il valore dello Shakhtar Donetsk e quali sono le insidie di questa formazione?

Per me non è stato un sorteggio felice e fortunato al contrario di quello che possono pensare alcuni appassionati di calcio e magari tifosi della Roma perché lo Shakhtar è una squadra esperta a livello europeo e ha fatto bene sia in Champions che Europa League. Una squadra che vince regolarmente in patria e lo scorso anno quando ero al Benfica siamo stati eliminati dallo Shakhtar. E’ una squadra con delle ottime individualità e con un allenatore preparato ma siamo qui per giocarcela, per cercare di essere superiori e andare avanti nella competizione.