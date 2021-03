Roma-Shakhtar, i convocati di Fonseca: tornano Ibanez, Dzeko e Calafiori – FOTO

Stasera la Roma torna a giocare l’Europa League. Fonseca, dopo il Braga, agli ottavi di finale del trofeo incontra di nuovo una sua ex squadra, lo Shakhtar Donetsk. Buone notizie per l’allenatore portoghese, che negli scorsi allenamenti ha ritrovato sia Ibanez che Dzeko, da diverse settimane fuori per infortunio. I due sono stati convocati per la sfida contro gli ucraini. Torna anche Calafiori tra i disponibili. Ecco la lista completa.

Portieri: 13 Pau Lopez, 83 Mirante, 87 Fuzato

Difensori: 2 Karsdorp, 3 Ibanez, 6 Smalling, 18 Santon, 23 Mancini, 24 Kumbulla, 33 Peres, 37 Spinazzola, 61 Calafiori

Centrocampisti: 4 Cristante, 7 Pellegrini, 14 Villar, 42 Diawara

Attaccanti: 77 Mkhitaryan, 9 Dzeko, 11 Pedro, 21 Mayoral, 31 Perez, 92 El Shaarawy