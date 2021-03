Roma-Shakhtar Donetsk, le formazioni ufficiali di Fonseca e Luis Castro

Notte di sogni europei per la Roma, pronta a sfidare lo Shakhtar Donetsk per la gara d’andata degli ottavi di finale di Europa League. Ai sedicesimi di finale i giallorossi hanno eliminato il Braga, mentre il club ucraino ha avuto agevolmente la meglio sul Maccabi Tel-Aviv. La sfida avrà inizio alle ore 21.00 allo Stadio Olimpico di Roma.

Diversi i giocatori nuovamente a disposizione per Paulo Fonseca, che recupera per la panchina Ibanez, Dzeko, Calafiori e Santon. Emergenza in difesa dunque ufficialmente rientrata, vista anche la scelta di puntare dal 1′ sul terzetto Mancini-Kumbulla-Cristante. In porta ormai assodata la presenza di Pau Lopez, sulle fasce i titolari Karsdorp a destra e Spinazzola a sinistra. In mediana a far coppia con Villar c’è Diawara: saranno loro a rifornire il trio offensivo formato da Pellegrini, Pedro e Mkhitaryan, con l’armeno ad agire da falso nove.