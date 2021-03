Dove vedere Roma-Shakhtar alle 21 in TV e in diretta streaming

Dopo aver battuto il Braga nella doppia sfida dei sedicesimi di finale, la Roma torna a giocare in Europa League e lo fa contro lo Shakhtar Donetsk. Di nuovo una partita ricca di ricordi per Paulo Fonseca, che prima di approdare in giallorosso aveva vinto molti trofei proprio con il club ucraino. L’andata della gara si gioca stasera allo Stadio Olimpico, mentre il ritorno è in programma il 18 marzo alle 18:55 a Kiev. L’allenatore giallorosso può contare sul recupero di Ibanez e Dzeko, che sono tornati tra i convocati.

Quando si gioca Roma-Shakhtar

Roma-Shakhtar Donetsk si gioca giovedì 11 marzo 2021 alle 21:00 allo stadio Olimpico. Ad arbitrare la gara sarà il portoghese Artur Dias, assistenti invece Rui Tavares e Paulo Soares. Il quarto uomo sarà Tiago Martins, mentre al VAR ci sarà Joao Pinheiro e AVAR Luis Godinho.

Dove vedere Roma-Shakhtar in TV e streaming

Roma-Shakhtar Donetsk sarà visibile in diretta alle 21 su Sky Sport Uno (canale 201 del satellite) e su Sky Sport (canale 252). Il match dell’Olimpico tra i giallorossi e gli ucraini sarà trasmesso anche in chiaro su TV8. Come ogni gara, è possibile vederla anche in streaming con il servizio SkyGo su pc, smartphone e tablet. La telecronaca è a cura di Andrea Marinozzi con il commento tecnico di Beppe Bergomi. A bordocampo Angelo Mangiante e Paolo Assogna.

Le probabili formazioni di Roma-Shakhtar

ROMA (3-4-1-2): Pau Lopez; Mancini, Smalling, Kumbulla; Karsdorp, Villar, Diawara, Spinazzola; Pellegrini, Pedro; Mkhitaryan.

SHAKHTAR (4-3-3): Trubin; Dodo, Kryvtsov, Vitao, Matvienko; Marlos, Maycon, Patrick; Solomon, Moraes, Taison.