Roma, scatta la fase 2 e Petrachi programma il mercato. Florenzi: “Parlerò con Fonseca del mio futuro”

La Roma torna a Trigoria e lo fa quasi due mesi dopo l’ultimo allenamento prima che venissero fermati campionati e competizioni europee. Il primo a varcare i cancelli è stato Paulo Lopez. Allo spagnolo il merito di inaugurare il giro di visite mediche che, da oggi a mercoledì, i giocatori giallorossi dovranno sostenere per riprendere poi da giovedì gli allenamenti individuali. La mattina è stata dedicata agli accertamenti dei portieri (Mirante e Fuzato) oltre che a quelli di capitan Dzeko. Nel pomeriggio altri controlli (Bruno Peres, Cristante e Zaniolo) con i calciatori che continueranno ad arrivare a scaglioni al Fulvio Bernardini per le prossime 48 ore. Un piccolo passo verso la ripresa, ma che non comporta automaticamente alla ripartenza del campionato. Le parole del Spadafora di ieri sera hanno infiammato un tavolo ancora più di quanto non lo fosse già. Diversi gli attacchi al Ministro dello Sport e non solo dal mondo del pallone. “Non è il padrone del calcio” è l’accusa che gli muove Matteo Renzi e le prossime giornate saranno decisive per capire se intanto il comitato scientifico riuscirà a trovare un punto d’incontro con i medici della Figc per stilare un protocollo valido per la ripresa degli allenamenti di gruppo. La certezza, invece, resta l’impegno della Roma nel sociale. Il club, infatti, ha donato 32 mila mascherine che saranno destinate agli addetti ai lavori della Capitale.

Da Boga a Florenzi, Petrachi prova a sciogliere i nodi del futuro

Impegno che il diesse giallorosso, invece, sta mettendo per programmare il mercato in attesa di capire anche quando potrà cominciare. Un primo ostacolo da superare sarà il ritorno di Alessandro Florenzi dopo il prestito al Valencia. Il giocatore, per il momento, sembra approcciarsi con serenità al futuro come dimostrato nella diretta social di oggi parlando di Fonseca: “È ed è stato una persona importante per me. È stato un allenatore vero, che dice quello che pensa. Abbiamo provato a fare un percorso e mi ha detto quelle che erano le sue sensazioni su di me. A giugno faremo lo stesso, sarà chiaro come lo è stato a gennaio. Uomo e persona top”. Il tecnico portoghese, intanto, non perde tempo e insieme a Nuno Romano ha sfruttato la quarantena per visionare tanti calciatori che potrebbero tornare utili la prossima stagione. Tra questi c’è anche Pedro del Chelsea. Lo spagnolo è in scadenza di contratto e ha ormai aperto a una nuova esperienza per l’immediato futuro. La Roma è tra le squadre che potrebbe tentarlo, ma attenzione anche all’Al Sadd dell’amico Xavi. Sempre in attacco piace Boga, esploso quest’anno in Serie A con il Sassuolo. Sul giocatore ci sono anche i Blues e chissà che l’asse con Londra non possa surriscaldarsi proprio in estate. Gli inglesi lo potrebbero infatti portare in Inghilterra per circa 15 milioni di euro e trattare poi la sua cessione definitiva con Petrachi. Affare nel quale non è escluso che possa rientrare anche il rinnovo del prestito di Zappacosta. E a proposito di terzini, Fonseca e il diesse giallorosso avrebbero pensato a Marcos Acuna come futuro vice Kolarov.

E dopo Donna Paola, ecco una capra tibetana in casa Totti

Ad alleggerire delle giornate difficili causa coronavirus ci pensa infine la famiglia Totti. Dopo Donna Paola, il gatto senza pelo più famoso dei social grazie alle dirette con Vieri, arriva un altro inquilino nella villa all’Eur. Stiamo parlando di una capra nana tibetana comparsa sui social di Ilary Blasi. Chissà cosa ne penserebbe Nainggolan che oggi compie 32 anni e solo qualche giorno fa aveva dichiarato che sarebbe tornato volentieri alla Roma qualora ci fossero stati i presupposti giusti. News di mercato attualissime, su Radja, non ci sono. Perché quello che sta accadendo nel calcio per il covid rende impossibile qualsiasi previsione. Nainggolan tornerebbe alla Roma subito, anche a piedi (il suo grande nemico Monchi è ormai via da tempo), ma al momento appare difficile. È a Cagliari in prestito secco, piace alla Fiorentina, i sardi potrebbero riscattarlo ma sembra complicato che riescano a mettere sul tavolo almeno venti milioni che servono all’Inter per non fare minusvalenza.