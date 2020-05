Buon compleanno Nainggolan. Tra mercato e famiglia, festa con la Roma nel cuore

Radja Nainggolan compie oggi 34 anni, di cui sei, gli ultimi, con la Roma nel cuore. Anche se adesso è a Cagliari, col cartellino di proprietà dell’Inter (che un giorno sembra rivolerlo e un altro sembra scaricarlo), Radja non ha mai abbandonato la città di Roma e i colori giallorossi. Se ne è andato due anni fa, dopo 203 presenze e 33 gol, dopo essere arrivato nel gennaio del 2014. Ma non è per il rendimento in campo – che pure è stato sempre molto elevato – che tra Nainggolan e la Roma c’è un legame speciale. Basta vedere oggi, nel giorno del suo compleanno, quanti messaggi su Instagram stia ricevendo a tinte giallorosse. I romanisti hanno dimenticato la diretta del suo folle capodanno (31 dicembre 2017) perché gli hanno sempre riconosciuto un attaccamento alla maglia fuori dal comune.

Nainggolan e il mercato

News di mercato attualissime, su Radja, non ci sono. Perché quello che sta accadendo nel calcio per il Coronavirus rende impossibile qualsiasi previsione. Nainggolan tornerebbe alla Roma subito, anche a piedi (il suo grande nemico Monchi è ormai via da tempo), ma al momento appare difficile. È a Cagliari in prestito secco, piace alla Fiorentina, i sardi potrebbero riscattarlo ma sembra complicato che riescano a mettere sul tavolo almeno venti milioni che servono all’Inter per non fare minusvalenza. La Roma potrebbe farlo inserendo qualche giocatore, ma dopo l’affare saltato Politano-Spinazzola i rapporti non sono poi così idilliaci.

Claudia Nainggolan e la malattia

Allora, a meno di colpi di scena, Roma per Nainggolan resterà la città dove vivere a fine carriera e la città che, parola di sua moglie Claudia, le ha “salvato la vita”. A Roma, anche grazie al supporto della società giallorossa e dell’ex medico Del Vescovo, Claudia ha fatto la chemioterapia, combattendo la sua battaglia contro il tumore. La villa dove hanno vissuto per anni a Casal Palocco c’è sempre, gli amici pure (basta vedere i post sui social di oggi), i romanisti li aspettano a braccia aperte. Che torni da tifoso o da calciatore Radja Nainggolan, a Roma, sarà sempre uno di casa.