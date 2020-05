Calciomercato Roma, idea Acuna come vice Kolarov

In attesa di capire come e quando ci sarà la possibilità di operare sul mercato, la Roma ha già individuato qualche obiettivo per rinforzare la rosa. Secondo quanto riporta il giornalista esperto di mercato di Sportitalia Gianluigi Longari Fonseca e Petrachi avrebbero pensato a Marcos Acuna come futuro vice Kolarov. A gennaio l’esterno dello Sporting era stato avvicinato all’Inter di Antonio Conte, ma l’Italia potrebbe tornare di moda per il suo destino. Nella parte di stagione disputata con il club di Lisbona, l’argentino ha totalizzato 30 presenze totali con 2 gol e 1 assist, interpretando sia il ruolo di esterno basso sia quello di esterno a tutta fascia. Duttilità ed esplosività che servirebbero alla Roma per gestire al meglio il motore di Aleksandar Kolarov.