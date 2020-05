A casa Totti arriva una capra nana tibetana: Isabel e Ilary già innamorate – FOTO

Francesco Totti e Ilary Blasi hanno adottato una capra. La moglie dell’ex capitano della Roma ha svelato il nuovo inquilino di casa in una storia sul suo profilo Instagram. Una foto con la piccola Isabel che la tiene in braccio. I Totti, noti amanti degli animali, ne hanno quattro con loro nella villa all’Eur: un labrador nero (come raccontato recentemente da Francesco in una diretta Instagram) due gatti, tra cui anche l’ormai famosa Donna Paola, il “gatto senza peli che mi stava facendo separare da Ilary” ha detto ironicamente Totti, e da oggi anche una capra nana tibetana da far crescere in giardino.

Chanel Totti e l’amore per gli animali

In passato si è raccontato spesso del rapporto di Totti con i suoi cani. Da sempre amante dei labrador, la sua Ariel si era resa protagonista nel 2008 di un salvataggio a mare, quando aveva tirato fuori dall’acqua una ragazza che stava annegando a Ostia. La vera appassionata di animali a casa, però, è Chanel. “Se fosse per mia figlia Chanel casa nostra sarebbe uno zoo. Ama tantissimo gli animali, vorrebbe fare la veterinaria” il racconto di Totti.