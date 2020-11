Roma, Scalera già operativo: oggi meeting con Calenda insieme a Fienga

L’ingresso di Stefano Scalera nell’organigramma della Roma non è ancora ufficiale, ma il futuro dirigente giallorosso è già operativo. In mattinata, infatti, è andato in scena un meeting tra Scalera e Carlo Calenda, leader di Azione e candidato sindaco di Roma. All’incontro conoscitivo ha preso parte anche Guido Fienga, Ceo del club giallorosso. Impossibile che non si sia parlato anche della questione stadio, in virtù delle ultime vicissitudini legate alla costruzione del nuovo impianto e i problemi relativi alla zona di Tor di Valle e le alternative Flaminio e Tor Vergata.

Scalera, che nel suo ultimo incarico è stato vice capo di Gabinetto del MEF, in passato ha ricoperto le posizioni di Direttore dell’Agenzia del Demanio, vice presidente Consip e segretario generale dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori e Servizi. Si occuperà dei rapporti istituzionali del club giallorosso, con un occhio particolare all’affare stadio. Scalera è anche di una pubblicazione dal titolo “Crescere con lo Sport. Idee e opportunità per la riqualificazione urbana attraverso gli impianti sportivi” in cui viene citato anche l’impianto di Tor di Valle.

Il futuro dirigente della Roma sottolinea “l’opportunità di riqualificare un’ampia zona. Nella definizione del progetto e delle opere che in esso si inseriscono si coniugano gli interessi della città e l’economicità complessiva dell’operazione”.