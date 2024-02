Roma, è sbornia Dybala. E lui supera Maradona. Giannini: “Vorrei Totti vicino a De Rossi”

La Roma rivoluzionata, una squadra con un nuovo volto, ma con gli stessi giocatori che sembrano rigenerati. Praticamente è quanto emerge dall'ultimo Roma-Torino e in generale dalle ultime settimane sotto la guida De Rossi che con il cambio di modulo, ed il passaggio alla linea difensiva a quattro sta ottenendo dei risultati che lasciando sognare la zona Champions. Eppure, contro i granata è andata in scena una vecchia abitudine, quella della difesa a tre con Ndicka che è tornato centrale nel progetto al fianco di Mancini . Un nuovo protagonismo lo ha trovato anche Paredes, cruciale in fase di costruzione per la manovra di De Rossi. Certo, la vittoria contro Juric è frutto anche di un Dybala in stato di grazia, autore di una tripletta e distruttore di record, ultimo dei quali, quello sui rigor i, che addirittura era di proprietà del mitico Diego Armando Maradona. Sulle prestazioni del 21 giallorosso si è espresso anche il suo agente, Antun , che è convinto che la Roma possa ancora credere nel quarto posto. Sul momento che sta vivendo il club giallorosso si sono espressi anche due ex giallorossi, il Capitano del passato Giuseppe Giannini ha affrontato l'argomento di un possibile ritorno in società di Francesco Totti ; mentre l'ex direttore sportivo Gianluca Petrachi ha rilasciato il suo pensiero sulla scelta di De Rossi per la panchina giallorossa.

Le lacrime della moglie di Belotti e l'infortunio del Brighton

Quella del 27 febbraio è stata anche una giornata di lacrime che in qualche modo vanno a coinvolgere il mondo giallorosso. Prime fra tutte quelle di Giorgia Duro, la moglie di Andrea Belotti. Il Gallo si sta ambientando al meglio a Firenze, a tal punto che ha preso la decisione di lasciare la casa di Roma annunciando l'addio, che sembra definitivo, alla Capitale con una triste storia della moglie che ha sottolineato: "Se ne va un pezzo di cuore". Dalla delusione "interna" a quella degli avversari, anche Roberto De Zerbi si è rammaricato per una notizia tutt'altro che positiva giunta dallo staff medico del Brighton, prossimo avversario della Roma in Europa League: Kaoru Mitoma salterà non solo la sfida con i giallorossi, ma a causa di un infortunio salterà l'intera parte finale della stagione restando in infermeria per circa 2 o tre mesi. Il popolo romanista intanto non ha smesso di manifestare il suo amore per la squadra, sia riempiendo, come di consueto la fila per i biglietti per l'ottavo di finale contro gli inglesi, sia prendendo d'assalto il sito che ha rimesso in vendita le maglie Adidas della linea Original. Intanto a Trigoria, Daniele De Rossi è tornato in campo con i suoi ragazzi per riprendere la preparazione alla prossima partita ma ha dovuto fare a meno di Karsdorp e Llorente che sono rimasti lontani dal Centro Sportivo, il primo per il colpo alla testa subito contro il Feyenoord, il secondo per un problema alla coscia. Domani alla squadra, stremata dai numerosi impegni, verrà regalato un giorno di riposo per recuperare a pieno dalle fatiche d'Europa e da quelle del lunedì di campionato.