Roma, De Rossi vincente con la difesa a 3: da Mancini a Ndicka per una nuova proposta

Duttilità . È questa la parola del giorno in casa Roma perché ieri nel match con il Torino De Rossi ha deciso di cambiare, ma il risultato è arrivato lo stesso. Quinta vittoria su sei per DDR che convince sempre di più per idee di gioco e grinta nel fare il suo lavoro. La novità di ieri sorprende un po’ tutti all’annuncio delle formazioni ufficiali con il timore che un cambio tattico così importante potesse far andare in difficoltà i giallorossi. Smalling al centro, Mancini centro destra e Ndicka centro sinistra, ognuno con compiti e licenze diverse. Ma prima di analizzare come si sia comportata la retroguardia giallorossa è importante capire cosa abbia portato De Rossi a non proseguire sulla scia degli ultimi risultati ottenuti con il 4-3-3 . Il rientro di Smalling è sicuramente un primo punto da segnalare, l’inglese non giocava una partita da titolare dall’1 settembre nel match con il Milan. Inutile dire che in panchina sedeva Josè Mourinho e l’ex United nella linea a 3 di difesa del portoghese occupava proprio il centro, da vero e proprio guardiano dell’area di rigore. È probabile allora che il tecnico giallorosso abbia pensato a mettere a proprio agio Chris temendo che con la difesa a 4 potesse andare ancor più in difficoltà. Da mettere in conto poi la tenuta fisica della squadra, reduce da 120’ di battaglia contro il Feyenoord. Llorente era out per il trauma cranico rimediato nella serata di giovedì ed era necessario trovare una soluzione per inserire Ndicka e Smalling che erano i più freschi nel reparto difensivo, senza privarsi di un insostituibile Gianluca Mancini leader e valore aggiunto di questo sistema tattico.

I compiti dei tre difensori

Un primo tempo complicato per la Roma che ha sofferto il buon giro palla dei granata, ma in generale la difesa ha tenuto bene, incassando la rete solo grazie ad un gran gesto tecnico di Duvan Zapata. Nella ripresa è emersa chiaramente l’idea che stava alla base di questo assetto con compiti specifici per i tre dietro. I due braccetti hanno svolto un lavoro notevole per far funzionare una squadra che ha girato abbastanza bene e che ha proposto soluzioni nuove. Ndicka si conferma regista arretrato anche alla Roma – in Coppa d’Africa è il giocatore che ha toccato più palloni in assoluto – toccando la sfera ben 97 volte, come riportato da Who Scored, più di ogni altro compagno. Tutte le azioni passano da lui che ha buona visione di gioco e un mancino educato in grado di trovare i compagni con l’89.7 % di precisione negli 87 passaggi compiuti. Se l’ivoriano è un pilastro su cui affidarsi per far partire l’azione, dall’altro lato Mancini rappresenta la mina vagante di questa difesa a 3. Il centrale azzurro è libero di sganciarsi e tentare galoppate e inserimenti, libertà concessa da una eventuale copertura dell’esterno – in questo caso Kristensen – che arretra quando serve. Un’impostazione simile per certi versi alla difesa bergamasca di stampo Gasperiniano. Gianluca nella stagione 2018/19 era proprio alla corte del tecnico di Grugliasco all’Atalanta e sa bene come interpretare questo tipo di ruolo. Soluzione che, se vincente, sfrutta al meglio le grandi doti aeree del centrale che in quella stagione realizzò 6 reti stagionali, quest’anno è già a quota 3. Infine, il già citato Smalling che con la sua stazza ed esperienza è in grado di governare l’area di rigore dominando sulla maggior parte dei contrasti aerei e murando le conclusioni avversarie (3 tiri respinti nel match di ieri). Non sarà la soluzione definitiva per Daniele De Rossi, ma quella di ieri rappresenta più di una possibilità che col tempo potrà migliorare ancora in modo tale da rendere imprevedibile la nuova Roma targata DDR.