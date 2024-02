Roma, di nuovo in vendita la linea “Original” di Adidas: sold-out le felpe

Dopo le razzie di dicembre e le conseguenti lamentele, per i tifosi della Roma l'attesa è finalmente terminata. Il club giallorosso ha infatti reso nuovamente disponibili sul proprio sito la linea "Originals" targata Adidas in particolare la tuta (giacchetto e pantaloni), la maglietta, e la classica felpa con il cappuccio. La collezione, che riprende lo storico logo del brand tedesco, aveva infatti riscosso grande apprezzamento da parte dei tifosi tanto da andare sold-out in appena tre ore dopo la prima messa in commercio. Oggi erano stati resi noti online i prezzi della linea di merchandising ( 65 euro per la felpa con cappuccio, 30 la maglietta, 85 i pantaloni della tuta e la felpa con zip ad 80), e le felpe, sia quella con il cappuccio che quella con la zip, sono state rapidamente esaurite.