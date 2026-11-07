Contro i neroverdi l'ennesimo pienone all'Olimpico per trascinare la squadra di Gasperini

Redazione
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Si avvicina la sfida di questa sera tra Roma e Sassuolo, ultima prima della sosta per le nazionali. La squadra di Gasperini torna in campo dopo la batosta di Manchester, con il sostegno immancabile di un Olimpico stracolmo. "Sono previsti sugli spalti oltre 62mila spettatori, pronti a spingere la squadra. Il Distinto Nord-Ovest sarà interamente romanista, contribuendo a rendere ancora più suggestiva e trascinante la cornice", ricorda il sito ufficiale del club. I cancelli invece apriranno alle 18.45.

Tifosi AS Roma v US Lecce - Serie A

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