Manu Koné sarà tra i convocati stasera contro il Sassuolo dopo oltre venti giorni passati ai box. Ieri - scrive Francesco Balzani su 'La Gazzetta dello Sport' - il provino finale ha dato risposte positive, non così tanto da pronosticare con certezza un suo impiego dal primo minuto. Non ci sarà, invece, Paulo Dybala, che avverte ancora fastidio al polpaccio e tornerà alla ripresa del campionato contro il Parma, così come Mile Svilar. Tempi più lunghi per Lorenzo Pellegrini: non prima di fine gennaio. Pollice in giù, in vista della sfida di stasera all'Olimpico, anche per Pierluigi Gollini. In porta ci sarà di nuovo Devis Vasquez, che tornerà a giocare in Serie A a distanza di 16 mesi (era il 25 maggio 2025 in Empoli-Verona).