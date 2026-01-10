Forzaroma.info
Roma-Sassuolo, le probabili formazioni: Tsimikas a sinistra, Ferguson e Soulé dal 1′

Il greco praticamente unica alternativa a sinistra con Wesley out, Soulé non al meglio ma Gasperini non ha scelta
Redazione

La Roma è pronta a tornare in campo per sfidare il Sassuolo di Fabio Grosso e proseguire la corsa Champions. Gasperini dovrà vedersela con l'ennesima gara in emergenza visti infortuni, squalifiche e assenze varie. Scelte quasi obbligate, con diversi giocatori convocati comunque non al meglio. In attacco verso la conferma il tridente Dybala-Soulé-Ferguson. Rensch ed El Shaarawy possibili outsider.

LA GAZZETTA DELLO SPORT: Svilar; Mancini, Ziolkowski, Hermoso; Celik, Pisilli, Koné, Tsimikas; Soulé, Dybala; Ferguson.

CORRIERE DELLO SPORT: Svilar; Mancini, Ziolkowski, Hermoso; Celik, Pisilli, Koné, Rensch; Soulé, Dybala; Ferguson.

IL MESSAGGERO: Svilar; Mancini, Ziolkowski, Hermoso; Celik, Pisilli, Koné, Tsimikas; Soulé, Dybala; Ferguson.

IL CORRIERE DELLA SERA: Svilar; Mancini, Ziolkowski, Hermoso; Celik, Pisilli, Koné, Tsimikas; Soulé, Dybala; Ferguson.

TUTTOSPORT: Svilar; Mancini, Ziolkowski, Hermoso; Celik, Pisilli, Koné, Tsimikas; Soulé, Dybala; Dovbyk.

IL TEMPO: Svilar; Mancini, Ziolkowski, Hermoso; Celik, Pisilli, Koné, Tsimikas; Soulé, Dybala; Ferguson.

