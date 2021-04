Roma, risentimento muscolare per Spinazzola: oggi visita a Trigoria, ma niente risonanza

Leonardo Spinazzola continua a tenere in ansia la Roma. Giovedì l’esterno giallorosso si è infortunato al flessore della coscia sinistra con l’Ajax, questa mattina si è sottoposto a un’ecografia di controllo a Trigoria. Una visita che ha confermato il risentimento muscolare: nei prossimi giorni verrà valutata l’eventuale risonanza magnetica. Non è ancora chiara l’effettiva entità dell’infortunio, anche se il controllo ha comunque evidenziato una piccola lesione, che andrà comunque verificata e approfondita. In ogni caso il classe ’93 non sarà ovviamente della partita col Bologna, ma verosimilmente Spinazzola sarà out anche per il ritorno con l’Ajax. Senza dubbio una tegola pesantissima per Fonseca nel momento decisivo della stagione tra campionato ed Europa League.