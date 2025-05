Roma, ripartono i Camp estivi: ecco i dettagli

Tornano i camp estivi organizzati dalla Roma. Per la prossima estate, infatti, la società giallorossa ha organizzato delle settimane per i ragazzi dai 6 ai 13 anni appassionati di calcio. Si partirà da Trigoria con tre settimane all’interno del centro sportivo Fulvio Bernardini per poi spostarsi in tutta Italia. "L’edizione 2025 degli AS Roma Camp è pronta ad animare l’estate: divertimento, sport e formazione per vivere un’esperienza da giocatore giallorosso. L’AS Roma Camp è il programma di campi estivi dedicato a ragazzi e ragazze appassionati di calcio tra i 6 e i 13 anni con lo scopo di condividere i valori che ispirano quotidianamente il Club", la nota della Roma.