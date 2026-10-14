Il famoso caffè tra Totti e i Friedkin che non c'era mai stato alla fine l'ex capitano giallorosso lo ha preso questa sera. All'Olimpico non c'erano né Ryan né Dan ma Corbin, l'altro figlio del presidente della Roma. Con loro due anche il Ceo Galantic. Secondo quanto riportato da Prime l'incontro è avvenuto in una sala dello stadio Olimpico prima del fischio d'inizio della gara col Real. Un passo in avanti verso il centenario che sicuramente vedrà protagonista Totti, ma difficilmente nelle vesti di dirigente. Anche oggi Francesco ha chiuso le porte ad un possibile ritorno a Trigoria: "Torno? No". Una battuta? Chissà, ma al momento è impegnato nel ruolo di advisor per la Maxima Roma di basket.