Parigi è passata. Ora si pensa al Monza. Dopo l’ottimo pareggio di Champions, la Roma è pronta a far scatenare l’Olimpico. Di fronte la squadra di Juric, un match da non sottovalutare. Lo insegna la storia giallorossa. Per restare in scia a Inter e Lazio, Gasp si affiderà al duo Dybala-Mora dietro il bomber Malen. La Joya vuole tornare al gol, anche se il ballottaggio con Soulé è aperto. Sulla fascia torna Lulli. La sorpresa può essere in difesa: dal primo minuto è pronto a scendere in campo Ghilardi. Prenderà il posto di Mancini.

LA GAZZETTA DELLO SPORT (3-4-2-1): Svilar; Ghilardi, Ndicka, Hermoso; Lulli, Cristante, Koné, Wesley; Mora, Dybala, Malen

CORRIERE DELLO SPORT (3-4-2-1): Svilar; Ghilardi, Ndicka, Hermoso; Lulli, Cristante, Koné, Wesley; Mora, Dybala, Malen

IL MESSAGGERO (3-4-2-1): Svilar; Ghilardi, Ndicka, Hermoso; Lulli, Cristante, Koné, Wesley; Mora, Dybala, Malen

CORRIERE DELLA SERA (3-4-2-1): Svilar; Ghilardi, Ndicka, Hermoso; Lulli, Cristante, Koné, Wesley; Mora, Dybala, Malen

LA REPUBBLICA (3-4-2-1): Svilar; Ghilardi, Balerdi, Hermoso; Lulli, Cristante, Koné, Wesley; Mora, Dybala, Malen

IL TEMPO (3-4-2-1): Svilar; Ghilardi, Ndicka, Hermoso; Lulli, Cristante, Koné, Wesley; Mora, Dybala, Malen