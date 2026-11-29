Figlia di Giuseppe (“Come il principe”), da quattro anni Rachel Giannini, in arte Camilla Green, è la dj della Roma, traguardo che ha raggiunto dopo una lunga carriera alla consolle. Il suo lavoro all’Olimpico comincia tre-quattro ore prima del fischio d’inizio: nel gergo dei clubber è il warmup, la fase preparatoria al picco di energia in cui il dj scalda la pista per portarla dove vuole. Traslata in ambito calcistico, la strategia è la stessa: galvanizzare la folla in attesa che i propri idoli entrino in campo. “Durante le partite importanti come il derby, se cantano i supporter della Lazio lo alzo; se cantiamo noi, lo abbasso”. Entrata allo stadio “in punta di piedi”, dopo quattro anni Camilla Green si è amalgamata con l’ambiente avendo chiaro il proprio ruolo: “Mi hanno accettata perché non mi sono mai messa in mostra nel rispetto del mio lavoro, della tifoseria e della Roma”. “A ogni partita - racconta ad un'intervista a Maria Egizia Fiaschetti su 'Il Corriere della Sera' - annoto a penna sulla scaletta tutti i momenti più importanti: sotto tengo quella della partita precedente, ma se si era conclusa con una sconfitta vado a ritroso finché non trovo quella di una partita in cui abbiamo vinto e lascio che i fogli si sfiorino sperando che porti bene”. Il suo sogno, oltre alla conquista dello scudetto, è di partecipare a una grande festa in campo nella quale l’attaccante Bobby Malen, diventato virale sui social per le sue performance come dj, potrebbe affiancarla alla consolle.