La Roma vola in campionato e si dimostra grande anche in Champions. Gasperini ha costruito una macchina quasi perfetta. Quasi, perché manca ancora qualcosa per renderla davvero completa. Una mano può arrivare dal mercato: il tecnico aspetta gennaio per ricevere gli ultimi rinforzi e continuare a sognare in grande. Ci sarà tanto lavoro per il ds D'Amico, che intanto si guarda intorno alla ricerca dei profili giusti per questa Roma. Oltre ai nomi di Endrick e Lookman, spunta anche quello di Paul Mendy del Cagliari. Il classe 2007 si è messo in luce in questa stagione, attirando le attenzioni delle big. Perché, oltre ai giallorossi, come riporta Tuttosport, ci sarebbero anche Milan e Inter. Un osservatore del club rossonero era presente a Como per visionarlo, mentre un dirigente nerazzurro ha assistito alla sfida tra Monza e Cagliari. Anche la Roma, però, si è mossa: il club giallorosso avrebbe osservato l'attaccante senegalese in occasione della partita tra Cagliari e Bologna.