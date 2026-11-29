In due sono costati oltre 50 milioni di euro, ma rischiano di diventare un vuoto a perdere per la Roma. In attesa delle direttive sul mercato in entrata, infatti, il ds D'Amico deve occuparsi dei casi legati a Robinio Vaz e Artem Dovbyk. I due attaccanti sono stati spediti in prestito in estate con la speranza quantomeno di rivalorizzare il loro cartellino. E invece Hull City e Bologna hanno fatto sapere al club giallorosso di voler interrompere il prestito. Una volontà che necessita del via libera della Roma. Il caso più spinoso - scrive Francesco Balzani su 'La Gazzetta dello Sport' - riguarda Vaz, che in campo si è visto poco o nulla, tanto da finire in Primavera. Ma ciò che ha fatto deflagrare la situazione è quanto avvenuto fuori dal rettangolo verde. Approfittando di una giornata libera, il 2007 è rientrato in Francia, saltando anche una seduta d'allenamento. Non solo. Vaz è stato fermato e interrogato dalla polizia mentre viaggiava a bordo di un'auto segnalata come rubata a causa del mancato pagamento delle rate di leasing da parte dell'intestatario. Nonostante l'indagine sia stata archiviata, la vicenda ha scatenato l'ira del tecnico Jakirovic.