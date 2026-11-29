La favorita per lo Scudetto? De Rossi non ha dubbi e risponde senza giri di parole. Lo fa nel post partita di San Siro, dopo la sconfitta del suo Genoa contro l’Inter: "La Lazio, perché è prima in classifica. Continuano a tenere un passo incredibile. Roma e Inter sono più forti, ma stanno dietro". Daniele è netto. E forse un po’ scaramantico: al momento, per lui, nessuna è più forte della Lazio. Il tecnico rossoblù è caduto nella notte di sabato a San Siro contro l’Inter. Il suo Genoa non ha potuto nulla: 4-0 netto, tre punti a Chivu e sorpasso momentaneo sulla Roma. Che ora è chiamata a rispondere. I giallorossi sono attesi alle 18 dal Monza. Una partita da non sottovalutare. Oggi Gasp inizia la sua rincorsa dei venti giorni: cinque partite per segnare un destino e continuare la caccia alla vetta.