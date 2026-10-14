Il match di Como ha dato una sicurezza in più: questa Roma può giocarsela con chiunque. Ora c'è consapevolezza. E c'è identità. Forse già c'era l'anno scorso, ma quest'anno sembra ancora più marcata. Gasp ha dato la sua impronta, e contro il Real spera di vederla. Non snaturerà il suo gioco. Anzi. Cercherà di battere Mou con le sue idee. Non sarà semplice. Ma il tecnico piemontese ci crede. E non è l'unico. Le scelte, intanto, sembrano delineate. In attacco ci saranno Malen, Dybala e Soulé. A centrocampo Koné e De Roon. L'unico dubbio è in difesa: Balerdi scalpita per una maglia. E a fargli spazio potrebbe non essere Ndicka.

Roma-Real Madrid, le probabili formazioni dei quotidiani:

(3-4-1-2): Gollini; Mancini, Ndicka, Balerdi; Rensch, De Roon, Konè, Wesley; Soulé; Dybala, Malen.

IL CORRIERE DELLO SPORT (3-4-2-1): Gollini; Mancini, Ndicka, Hermoso; Molina, De Roon, Konè, Wesley; Soulé, Dybala; Malen

IL MESSAGGERO (3-4-1-2): Gollini; Mancini, Ndicka, Hermoso; Molina, De Roon, Konè, Wesley; Soulé; Dybala, Malen.

IL CORRIERE DELLA SERA (3-4-1-2): Gollini; Mancini, Ndicka, Balerdi; Molina, De Roon, Konè, Wesley; Soulé; Dybala, Malen.

LA REPUBBLICA (3-4-1-2): Gollini; Mancini, Ndicka, Hermoso; Molina, De Roon, Konè, Wesley; Soulé; Dybala, Malen.

TUTTOSPORT (3-4-2-1): Gollini; Mancini, Ndicka, Hermoso; Molina, De Roon, Konè, Wesley; Soulé, Dybala; Malen

IL TEMPO (3-4-1-2): Gollini; Mancini, Balerdi, Hermoso; Molina, De Roon, Konè, Wesley; Soulé; Dybala, Malen.

LEGGO (3-4-1-2): Gollini; Mancini, Ndicka, Balerdi; Molina, De Roon, Konè, Wesley; Soulé; Dybala, Malen.