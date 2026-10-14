La Roma è pronta a vivere una notte da Champions. Lo ha già fatto qualche settimana fa contro il Fenerbahce, ma questa volta è diverso. Si torna all'Olimpico, quello stadio che non vede l'ora di riabbracciare la sua squadra. E anche Mourinho. A poche ore dall'inizio del match, il club ha diramato un comunicato con tutte le info. "I cancelli apriranno alle 18:30. Il consiglio è di arrivare almeno 90 minuti prima del fischio d'inizio, per godersi ogni momento ed evitare assembramenti ai tornelli. Fino al fischio d'inizio ci si può rivolgere al box 4 di via Nigra. Da tre ore prima, invece, è attivo anche il Contact Center AS Roma: telefono 06.89386000, mail o form sul sito del club. Biglietti e abbonamenti sono disponibili solo in formato digitale. L'abbonamento si trova nell'app "Il Mio Posto": chi non l'avesse ancora fatto deve attivare l'abbonamento coppe prima di arrivare allo stadio, inserendo PNR e data di nascita nella home dell'app. Il biglietto è nell'app o nel Wallet di iOS e Android: in quest'ultimo caso si entra ai tornelli con la tecnologia NFC, avvicinando lo smartphone al lettore. Attenzione: gli screenshot non sono validi per l'accesso. Chi non può andare allo stadio deve usare solo i servizi ufficiali della Roma. Il cambio utilizzatore, dove consentito, si può fare sul sito del club entro le 21 del 14 ottobre. Vietata la rivendita su canali diversi da quelli ufficiali, anche a un prezzo più basso."