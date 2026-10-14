La Roma torna a giocare la Champions all'Olimpico nel big match contro il Real Madrid. A dirigere la sfida è il francese Letexier. Il direttore di gara è coadiuvato dai connazionali Mugnier e Rahmouni, mentre il quarto uomo è Dechepy. La squadra VAR è completamente olandese: Higler al Var e van Boekel come AVar.

Roma-Real Madrid, la moviola:

37' - Cucurella graziato da Letexier per una trattenuta evidente su Soulé che aveva campo per andare. Niente cartellino per il terzino spagnolo