Episodi dubbi, cartellini, espulsioni e casi Var della super-sfida all'Olimpico

Redazione
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Svilar no stop: prosegue il recupero in Belgio. Mile si allena con il tutore al piede

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La Roma torna a giocare la Champions all'Olimpico nel big match contro il Real Madrid. A dirigere la sfida è il francese Letexier. Il direttore di gara è coadiuvato dai connazionali Mugnier e Rahmouni, mentre il quarto uomo è Dechepy. La squadra VAR è completamente olandese: Higler al Var e van Boekel come AVar.

Roma-Real Madrid, la moviola:

37' - Cucurella graziato da Letexier per una trattenuta evidente su Soulé che aveva campo per andare. Niente cartellino per il terzino spagnolo
SC Freiburg v Aston Villa FC - UEFA Europa League Final 2026

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