Episodi dubbi, cartellini, espulsioni e casi Var della super-sfida all'Olimpico
Svilar no stop: prosegue il recupero in Belgio. Mile si allena con il tutore al piede
La Roma torna a giocare la Champions all'Olimpico nel big match contro il Real Madrid. A dirigere la sfida è il francese Letexier. Il direttore di gara è coadiuvato dai connazionali Mugnier e Rahmouni, mentre il quarto uomo è Dechepy. La squadra VAR è completamente olandese: Higler al Var e van Boekel come AVar.
Roma-Real Madrid, la moviola:37' - Cucurella graziato da Letexier per una trattenuta evidente su Soulé che aveva campo per andare. Niente cartellino per il terzino spagnolo
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