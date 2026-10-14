Un messaggio potente a pochi secondi dall'inizio della sfida contro i Blancos
Mou e il siparietto con il giornalista spagnolo: "Attento, alcuni tassisti sono laziali"
Un'atmosfera da brividi all'Olimpico per il ritorno in Champions della Roma. E non poteva essere altrimenti data la presenza anche di Josè Mourinho che si è preso l'abbraccio di quella che è stata casa sua per quasi 3 anni. La curva Sud ha scelto una coreografia magnifica accompagnata dalla frase "Sine metu", locuzione latina che significa letteralmente "senza paura". Un messaggio potente a pochi secondi dall'inizio della sfida contro i giganti del Real Madrid.
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