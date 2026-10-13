Alle 13.30 la conferenza dei giallorossi, alle 18 quella di Mourinho all'Olimpico
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Vigilia di Roma-Real Madrid. Alle 13.30 Gasperini parlerà in conferenza stampa, poi alle 15 la rifinitura. Al fianco del tecnico ci sarà Donyell Malen. Il bomber olandese cerca il riscatto dopo il rosso rimediato a Como. Guiderà l'attacco insieme a Dybala, alle loro spalle pronto Soulé. Pronta la staffetta con Castro che sarà titolare sabato sera - sempre all'Olimpico - contro il Genoa. Dubbi in difesa: Balerdi scalpita e uno tra Ndicka e Hermoso può riposare. Alle 18 la conferenza stampa di José Mourinho.
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