Tra due giorni la Roma se la vedrà all'Olimpico col Real Madrid di José Mourinho. A dirigere la mega sfida di mercoledì sera sarà il francese Francois Letexier. Il direttore di gara sarà coadiuvato dai connazionali Cyrill Mugnier e Mehdi Rahmouni. Il quarto uomo sarà Bastien Dechepy. La squadra VAR, invece, è completamente olandese: Dennis Higler al monitor e Pol van Boekel come AVAR. Quattro i precedenti dell'arbitro francese con la Roma con un bilancio in piena parità: 2 vittorie e 2 sconfitte. La più dolorosa lo 0-2 in casa con il Leverkusen in semifinale di Europa League. L'altra nel 2023-2024 contro lo Slavia Praga. Le due vittorie, sempre in Europa League, sono arrivate contro Porto (3-2) e Brighton (4-0).