Ottimo impatto di Mora nel match. Un plauso anche a De Roon, autore del gol del vantaggio
Gollini: "Sconfitta difficile da spiegare. Fa molto male"
La Roma esce a testa alta, nonostante la beffa finale. Per 80 minuti i giallorossi disputano una partita da favola contro il Real Madrid, mettendo in difficoltà i blancos e sfiorando anche il terzo gol. Poi, però, arrivano gli angoli di Mourinho e il blackout che costa carissimo: tre reti e una rimonta che cancella il sogno dell'Olimpico. La sconfitta resta, ma anche la prestazione. La Roma ha giocato alla pari e, per lunghi tratti, ha dominato il Real. Una prova che va oltre il risultato. Il migliore in campo è Malen, trascinatore con una doppietta. Bene anche Soulé, protagonista con l'assist per il raddoppio. Tra le note negative, invece, spiccano Balerdi e Molina.
LA GAZZETTA DELLO SPORT
Roma (3-4-1-2): Gollini 6, Mancini 6 (63'Balerdi 5), Ndicka 6,5, Hermoso 5 (81' Koulierakis sv), Wesley 7, de Roon 6, Koné sv (16' Pisilli 6), Molina 5 , Dybala 6 (46' Mora 6) Soulé 6.5 (63' Pellegrini 6), Malen 7,5. All. Gasperini 6,5
IL CORRIERE DELLO SPORT
Roma (3-4-1-2): Gollini 5, Mancini 6 (63'Balerdi 4,5), Ndicka 6, Hermoso 6 (81' Koulierakis sv), Wesley 7, de Roon 7, Koné 6 (16' Pisilli 5,5), Molina 5 , Dybala 6 (46' Mora 6.5) Soulé 7 (63' Pellegrini 6), Malen 7,5. All. Gasperini 6,5
IL MESSAGGERO
Roma (3-4-1-2): Gollini 5, Mancini 6,5 (63'Balerdi 5), Ndicka 6,5, Hermoso 5 (81' Koulierakis sv), Wesley 7, de Roon 7, Koné 6 (16' Pisilli 6), Molina 5 , Dybala 6 (46' Mora 6,5) Soulé 7 (63' Pellegrini 5,5), Malen 7,5. All. Gasperini 6,5
IL TEMPO
Roma (3-4-1-2): Gollini 5,5, Mancini 7 (63'Balerdi 5), Ndicka 7, Hermoso 5 (81' Koulierakis 5), Wesley 6.5, de Roon 7, Koné sv (16' Pisilli 6), Molina 5,5, Dybala 6,5 (46' Mora 6,5) Soulé 7,5 (63' Pellegrini 6), Malen 7,5. All. Gasperini 6,5
IL CORRIERE DELLA SERA
Roma (3-4-1-2): Gollini 5,5, Mancini 6 (63'Balerdi 5,5), Ndicka 7, Hermoso 6,5 (81' Koulierakis 5), Wesley 6,5, de Roon 7, Koné sv (16' Pisilli 6), Molina 6 , Dybala 6 (46' Mora 6,5) Soulé 7 (63' Pellegrini 5,5), Malen 7,5. All. Gasperini 6,5
LEGGO
Roma (3-4-1-2): Gollini 5,5, Mancini 6,5(63'Balerdi 5), Ndicka 6, Hermoso 6 (81' Koulierakis 5), Wesley 6,5, de Roon 7, Koné 6,5 (16' Pisilli 6), Molina 5 , Dybala 7 (46' Mora 7) Soulé 7 (63' Pellegrini 5,5), Malen 8. All. Gasperini 6
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