La Roma esce a testa alta, nonostante la beffa finale. Per 80 minuti i giallorossi disputano una partita da favola contro il Real Madrid, mettendo in difficoltà i blancos e sfiorando anche il terzo gol. Poi, però, arrivano gli angoli di Mourinho e il blackout che costa carissimo: tre reti e una rimonta che cancella il sogno dell'Olimpico. La sconfitta resta, ma anche la prestazione. La Roma ha giocato alla pari e, per lunghi tratti, ha dominato il Real. Una prova che va oltre il risultato. Il migliore in campo è Malen, trascinatore con una doppietta. Bene anche Soulé, protagonista con l'assist per il raddoppio. Tra le note negative, invece, spiccano Balerdi e Molina.

LA GAZZETTA DELLO SPORT

Roma (3-4-1-2): Gollini 6, Mancini 6 (63'Balerdi 5), Ndicka 6,5, Hermoso 5 (81' Koulierakis sv), Wesley 7, de Roon 6, Koné sv (16' Pisilli 6), Molina 5 , Dybala 6 (46' Mora 6) Soulé 6.5 (63' Pellegrini 6), Malen 7,5. All. Gasperini 6,5

IL CORRIERE DELLO SPORT

Roma (3-4-1-2): Gollini 5, Mancini 6 (63'Balerdi 4,5), Ndicka 6, Hermoso 6 (81' Koulierakis sv), Wesley 7, de Roon 7, Koné 6 (16' Pisilli 5,5), Molina 5 , Dybala 6 (46' Mora 6.5) Soulé 7 (63' Pellegrini 6), Malen 7,5. All. Gasperini 6,5

IL MESSAGGERO

Roma (3-4-1-2): Gollini 5, Mancini 6,5 (63'Balerdi 5), Ndicka 6,5, Hermoso 5 (81' Koulierakis sv), Wesley 7, de Roon 7, Koné 6 (16' Pisilli 6), Molina 5 , Dybala 6 (46' Mora 6,5) Soulé 7 (63' Pellegrini 5,5), Malen 7,5. All. Gasperini 6,5

IL TEMPO

Roma (3-4-1-2): Gollini 5,5, Mancini 7 (63'Balerdi 5), Ndicka 7, Hermoso 5 (81' Koulierakis 5), Wesley 6.5, de Roon 7, Koné sv (16' Pisilli 6), Molina 5,5, Dybala 6,5 (46' Mora 6,5) Soulé 7,5 (63' Pellegrini 6), Malen 7,5. All. Gasperini 6,5

IL CORRIERE DELLA SERA

Roma (3-4-1-2): Gollini 5,5, Mancini 6 (63'Balerdi 5,5), Ndicka 7, Hermoso 6,5 (81' Koulierakis 5), Wesley 6,5, de Roon 7, Koné sv (16' Pisilli 6), Molina 6 , Dybala 6 (46' Mora 6,5) Soulé 7 (63' Pellegrini 5,5), Malen 7,5. All. Gasperini 6,5

LEGGO

Roma (3-4-1-2): Gollini 5,5, Mancini 6,5(63'Balerdi 5), Ndicka 6, Hermoso 6 (81' Koulierakis 5), Wesley 6,5, de Roon 7, Koné 6,5 (16' Pisilli 6), Molina 5 , Dybala 7 (46' Mora 7) Soulé 7 (63' Pellegrini 5,5), Malen 8. All. Gasperini 6