La Roma è pronta alla sua prima grande notte di Champions. All'Olimpico arriva il Real Madrid di Mourinho e Gasperini ha ormai sciolto quasi tutti i dubbi di formazione. Resta da decidere chi occuperà la fascia destra, con Rensch al momento in vantaggio su Molina. A poche ore dal fischio d'inizio, il tecnico giallorosso ha diramato la lista dei convocati. Torna Vasquez, chiamato a disposizione vista l'assenza di Svilar. Non c'è neanche Cristante, mentre Koulierakis ha smaltito il problema fisico e sarà regolarmente a disposizione. Il greco partirà dalla panchina.

Roma-Real Madrid, i convocati di Gasperini:

Portieri: Vasquez, De Marzi, Gollini

Difensori: Rensch, Koulierakis, Ndicka, Molina, Hermoso, Mancini, Balerdi, Wesley, Lulli, Ghilardi

Centrocampisti: Pellegrini, De Roon, Koné, Pisilli, Mora

Attaccanti: Castro, Malen, Soulé, Dybala