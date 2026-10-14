Tutto l'Olimpico dipinto di giallorosso per la Roma che torna a giocare in casa in Champions dopo 7 anni, oltre a una coreografia magnifica. Tanti, però, anche gli striscioni dedicati a José Mourinho tra curve e tribuna. "Per il MONDO SPECIALe… per ROMA IMMORTALE…AVE MOU!", lo striscione apparso in tribuna Tevere, "Josè non dimenticheremo mai chi siamo stati" si legge invece qualche a metro di distanza. Alla lettura delle formazioni tanti gli applausi per Mourinho che è stato introdotto dallo speaker con "Chi ha vinto con la Roma non potrà mai essere dimenticato". Bellissimo lo striscione comparso in Curva Sud al 9': "Chi porta gloria a Roma, Roma lo onorerà per sempre. Oggi le tue mani consacrano le spolia opima e il popolo ti tributa la gloria eterna". Le "spolia opima" erano armi ed equipaggiamento che un comandante dell'esercito romano sottraeva al capo dell'esercito nemico ucciso in duello, considerate il riconoscimento più alto della Repubblica Romana. Emozionante anche il saluto di José, che ha mandato due volte un bacio verso la Curva Sud. In Tevere, invece, al 12': "A Budapest ci hai difeso fino all'inferno... Bentornato José, romanista in eterno". Inevitabile l'affetto per il tecnico portoghese che ha scritto le ultime pagine di storia giallorossa vincendo anche una Conference League.