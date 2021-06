Roma, raduno al via il 6 luglio: Mourinho si mette in forma. Xhaka vicino

Florenzi: "Mourinho? Ci penserò più avanti". Suggestione Donnarumma. Rinnovo in salita per Darboe

Una corsetta al parco insieme al suo amico e personal trainer Carlos Lalin e un messaggio per i tifosi della Roma: "Il 6 luglio sta arrivando". Jose Mourinho scalda i motori e la piazza in vista dell'inizio del ritiro 2021/2022, che adesso ha una data ufficiale . Era già nell'aria da qualche giorno e ci ha pensato il portoghese a renderla definitiva sui social. Lo Special One dà il buon esempio ai suoi giocatori, a cui ha mandato per mail un piano dettagliato da seguire per farsi trovare nelle condizioni migliori all'avvio di stagione. Tra meno di un mese Trigoria tornerà a popolarsi e Mou spera che nella lista dei convocati ci possa essere anche Xhaka (che comunque si aggregherebbe più tardi a causa dell'Europeo). Le trattative tra Roma e Arsenal sono serrate. Nelle ultime ore i giallorossi si sono avvicinati sensibilmente alla richiesta dei Gunners. L'obiettivo è chiudere già questa settimana.

Dal ritiro della Nazionale ha parlato Alessandro Florenzi, per il momento concentrato solo sugli Azzurri. "Al futuro non ci penso" ha detto il terzino, che ha poi risposto a una domanda su Mourinho: "Ci penserò più avanti". Non una chiusura, anche se Mou nella sua intervista per i media inglesi non l'ha menzionato. Concentrato sull'Italia anche Leonardo Spinazzola, che nella Roma a differenza di Florenzi il prossimo anno ci sarà certamente. "È un anno che aspettiamo questo Europeo. È il mio primo torneo con la Nazionale, sono emozionato ha ammesso". Restando sul mercato, secondo l'Osservatorio del Calcio Ibanez sarebbe tra i giocatori più costosi al mondo, con un valore di oltre 50 milioni. La Roma, nonostante il rinnovo, potrebbe aprire alla cessione in caso di offerte importanti. Dalla Francia fanno sapere che Donnarumma potrebbe lasciare in prestito il PSG (con cui è attesa a breve la firma) e che la Roma sarebbe in pole per aggiudicarselo. Rinnovo in salita per Darboe. C'è distanza tra domanda e offerta, società e entourage del giocatore si rivedranno per cercare un accordo.