Donnarumma-Psg, firma e cessione in prestito: Roma in pole

Il portiere italiano è a un passo dai transalpini, ma sarebbe chiuso dalla concorrenza di Navas

Gianluigi Donnarumma alla Roma potrebbe non essere solo una suggestione di mercato. Il portiere è a un passo dal Paris Saint-Germain e nelle prossime ore dovrebbe firmare un contratto quinquennale da 60 milioni. Come si legge su L'Equipe, Keylor Navas resterà però il titolare nella prossima stagione e per questo motivo l'ex Milan, che non vuole restare in panchina, potrebbe essere ceduto in prestito per una stagione. In pole per aggiudicarsi le sue prestazioni a questo punto ci sarebbe la Roma, che è in cerca di un numero uno che possa sostituire Pau Lopez.