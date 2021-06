Mourinho corre verso la Roma e “spoilera” il ritiro: “Il 6 luglio si avvicina”

Lo Special One si è immortalato durante un allenamento con il suo personal trainer Carlos Lalin, lasciando anche una traccia social sulla probabile data del raduno giallorosso. Ai giocatori è stato recapitato il piano di lavoro per le vacanze

Josè Mourinho corre con entusiasmo verso la sua Roma in vista del raduno. Che, salvo cambiamenti dell'ultimo minuto, come anticipato nei giorni scorsi e "spoilerato" da lui su Instagram, inizierà il prossimo 6 luglio. Lo Special One si affida ancora una volta ai social per aggiornare i tifosi, che non vedono l'ora di abbracciarlo nella Capitale. Il portoghese si è allenato in uno dei parchi di Londra assieme al suo preparatore atletico Carlos Lalin, venezuelano presente in tutti gli staff tecnici guidati da Mou dal Real Madrid in poi. I due si sono incrociati per la prima volta proprio nella capitale spagnola, dove Lalin era arrivato dopo la sua esperienza decennale con il Deportivo la Coruna. Con tutta probabilità lo seguirà a Trigoria, intanto spinge Mou al limite per farlo arrivare in forma smagliante. "Il giorno si avvicina, grazie Carlito!" il messaggio dell'allenatore. Che intanto, riporta Chiara Zucchelli su Gazzetta.it, ha completato il primo atto ufficiale da allenatore della Roma: nei giorni scorsi a tutti i giocatori è stato recapitato, via mail o whatsapp, il piano di lavoro per mantenersi in forma durante questo mese abbondante di vacanze. Una collaborazione tra staff e calciatori che sembra, al momento, molto positiva.