Darboe, rinnovo in salita: cessione possibile

Nulla di fatto nel primo incontro tra società e entourage del giocatore. Troppa distanza tra domanda e offerta

Ebrima Darboe è stato la sorpresa del finale di campionato, adesso la Roma vuole provare a blindarlo con un nuovo contratto. Il primo incontro tra la società e l'entourage del giocatore non ha dato i frutti sperati. Come riporta La Gazzetta dello Sport, la distanza tra domanda e offerta è ancora ampia, tant’è vero che non si può escludere che la Roma prenda in considerazioni lusinghe convincenti. Il centrocampista del 2001 proviene dal settore giovanile e cederlo porterebbe un'importante plusvalenza. Piace in Premier League, ma la Roma vorrebbe tenerlo. Per questo motivo ci saranno nuovi incontri per provare a limare la distanza.