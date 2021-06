Spinazzola: “Grande emozione per il mio primo torneo internazionale”

Ha parlato dal ritiro della Nazionale il laterale dei giallorossi, pronto per il debutto europeo

Dal ritiro della Nazionale ha parlato Leonardo Spinazzola, pienante recuperato per il debutto dell'Italia contro la Turchia. Ecco le sue parole: "Beh le emozioni sono tante. Non vediamo l'ora di iniziare a giocare. E' un anno che aspettiamo l'europeo. E' il mio primotorneo internazionale in azzurro quindi è una grande emozione. Spettatori? Passare da 0 a 16mila è già una grande cosa dopo quest'anno e mezzo di pandemia che è stata dura per tutti. Siamo felici di riavere i tifosi con noi. Siamo tanti giovani, un mix tra esperti e giovani con un po' di 'ignoranza', che non guasta mai. Trasmette allegria nello spogliatoio. Abbiamo la filosofia di pressare sempre anche andando fuori tempo. Ma recuperare la palla subito con gli attaccanti è importante perchè la palla arriva meno nella tua area e difendi più alto"