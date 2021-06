Xhaka a un passo dalla Roma: possibile chiusura in settimana

Procede spedita la trattativa per portare lo svizzero nella Capitale. Intanto i Gunners spingono per Ruben Neves

Xhaka-Roma, avanti tutta. La trattativa per portare lo svizzero nella Capitale procede spedita, tanto che la possibile chiusura dell'affare, stando a quanto riportato da calciomercato.it, potrebbe arrivare già entro la settimana. Il club giallorosso ha intenzione di premere sull'acceleratore, facendo leva sulla volontà da parte dell'Arsenal di accettare la proposta da 20 milioni di euro complessivi avanzata nei giorni scorsi. Segnale incoraggiante per la Roma anche il forte interesse dei Gunners per Ruben Neves del Wolverhampton (che chiede circa 50 milioni).l suo arrivo coprirebbe lo slot lasciato libero da Xhaka, che intanto dal ritiro della Svizzera scalpita. Presto potrebbe abbracciare finalmente Mourinho.