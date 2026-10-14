La Roma accarezza l'impresa, ma vede sfumare tutto nel finale. Nella prima partita casalinga di Champions League dopo sette anni, i giallorossi cadono 3-4 contro il Real Madrid al termine di una sfida spettacolare, dominata per lunghi tratti dalla squadra di Gasperini. Avanti 3-1, la Roma subisce l'incredibile rimonta dei Blancos, che in appena sette minuti ristabiliscono la parità prima di trovare il gol della vittoria con l'ex Rüdiger. Una beffa amarissima per i giallorossi, a segno con de Roon e Malen, autore di una doppietta, mentre per gli spagnoli sono decisivi i gol di Mbappé, Espì, Endrick e Rüdiger. Mourinho vince così il duello con Gasperini, che resta fermo a quota un punto in classifica. Per il big match di Champions League, il tecnico giallorosso si affida alla migliore formazione possibile. Davanti a Gollini, la difesa a tre è composta da Mancini, Ndicka ed Hermoso, con Wesley e Molina sulle fasce. Quest'ultimo vince il ballottaggio con Rensch e parte dal primo minuto. In mezzo al campo spazio alla coppia de Roon-Koné, mentre il tridente offensivo è formato da Soulé, Dybala e Malen.

La Roma domina ma Mbappé non ci sta: il primo tempo finisce 1-1

Malen illude ma il Real non muore mai: finisce 3-4

Il tabellino

Nella bolgia dell'Olimpico, illuminato da una. I giallorossi partono fortissimo e dopo nemmeno un minuto sfiorano il vantaggio con il mancino di, che termina a pochi centimetri dal palo di Courtois. L'avvio della squadra di Gasperini è arrembante e appena due minuti più tardi serve unper tenere in piedi il Real Madrid: prima respinge il tiro-cross di Dybala, poi si allunga e devia in angolo una conclusione di Hermoso diretta all'angolino. La Roma continua a spingere e Soulé ci riprova dalla distanza, ma stavolta Courtois blocca senza particolari problemi. I minuti passano, il Real prova ad alzare il baricentro,. All'11' è tango argentino nell'area dei Blancos: Molina e Dybala dialogano nello stretto, con la Joya che arriva in spaccata sul pallone e lo spedisce di un soffio a lato., con un Real Madrid incapace di contenere l'aggressività della squadra di Gasperini. Sulle fasce i giallorossi sono incontenibili: Molina, Wesley e soprattutto Soulé fanno impazzire la difesa spagnola, che fatica a trovare le contromisure. Il primo problema per Gasperini arriva però al quarto d'ora, quando. Il francese esce con il volto coperto dalla maglia, senza riuscire a nascondere le lacrime e la delusione. Prima di lasciare il terreno di gioco, arriva anche il bel gesto di Konaté e Mbappé, suoi compagni di nazionale, che si avvicinano per consolarlo.Prima rete con la maglia della Roma per l'olandese, che sfrutta alla perfezione un recupero preziosissimo di Dybala sulla trequarti offensiva e il successivo assist di un ispiratissimo Soulé.Al 23' i giallorossi vanno a millimetri dal raddoppio. Ancora protagonista Soulé, autentico padrone della fascia, che recupera palla e serve in profondità Malen. L'olandese punta la porta e calcia con potenza, trovando la risposta di Courtois. Il portiere belga non riesce a trattenere il pallone, che però si ferma incredibilmente sulla linea di porta. Il Real Madrid resta in partita quasi per miracolo.Hermoso sbaglia l'intervento e spalanca la strada a Mbappé, che si presenta al tiro e batte Gollini, complice anche la deviazione di Mancini. Una doccia fredda per la Roma, fino a quel momento assoluta padrona del campo. Il pareggio dà coraggio agli spagnoli, che iniziano a individuare qualche spazio nella difesa giallorossa. Al 31' Courtois cerca direttamente il lancio lungo per Cucurella, bravo ad approfittare del vuoto lasciato da Soulé. Lo spagnolo si presenta davanti a Gollini, ma spreca tutto calciando a lato con il destro.La squadra di Gasperini mantiene il controllo del gioco, costringe il Real Madrid a difendersi e dà costantemente la sensazione di poter tornare in vantaggio. I Blancos sono alle corde e Gasp lo percepisce, tanto da infuriarsi quando Soulé, fino a quel momento praticamente perfetto, spreca una buona occasione scegliendo la conclusione personale anziché servire un cross da posizione favorevole. È una delle pochissime sbavature nel primo tempo dell'argentino. Nel finale c'è spazio anche per un ultimo brivido, con Bellingham che manda di poco sul fondo. Dopo un solo minuto di recupero, Letexier manda le squadre negli spogliatoi.A inizio ripresa arriva un'altra tegola per Gasperini:. Il copione però non cambia., che supera Courtois con un delizioso tocco sotto. L'azione nasce da un recupero alto di Ndicka e dalla perfetta imbucata del neoentrato Mora, subito decisivo dopo un mese trascorso senza giocare., ma il guardalinee alza la bandierina e annulla tutto per fuorigioco. La posizione è millimetrica, l'Olimpico trattiene il fiato e. Lo stadio esplode e i tifosi giallorossi accompagnano la festa. Mourinho prova a cambiare le carte in tavola e all'ora di gioco manda in campo Güler ed Endrick, a lungo oggetto del desiderio di Gasperini sul mercato. Il Real Madrid prova a reagire, ma. Anche Gasperini corre ai ripari: fuori Soulé e Mancini, dentro Pellegrini e Balerdi.Complice il doppio vantaggio e le tante energie spese, la Roma abbassa inevitabilmente il baricentro e concede più campo ai Blancos, che iniziano a presentarsi con maggiore frequenza dalle parti di Gollini. Al 65' Endrick si inventa una giocata personale, entra in area e finisce a terra dopo un contatto con il portiere giallorosso, ma Letexier lascia correre tra le proteste degli spagnoli. Poco più tardi è ancora, questa volta con un intervento sul destro potente di Mbappé. Il francese riesce finalmente a trovare la rete del 3-2 al 70', ma il guardalinee segnala una posizione di fuorigioco. Anche stavolta decide il VAR e, dopo attimi di tensione,. Il Real Madrid aumenta la pressione e il nervosismo in campo comincia a farsi sentire. Al 75' scintille tra Balerdi e Bellingham dopo un contrasto in area di rigore, con l'inglese che non gradisce la marcatura particolarmente energica del difensore giallorosso., ma spreca due buone occasioni con Mora e Pellegrini, senza riuscire a trovare il gol che potrebbe chiudere definitivamente la partita.Mourinho si gioca anche la carta Carlos, che al primo pallone. Il guardalinee segnala inizialmente il fuorigioco, ma il VAR ribalta la decisione e convalida il gol.: Endrick svetta in mezzo a quattro giocatori giallorossi e batte Gollini per il 3-3. La Roma vede svanire in un attimo il doppio vantaggio, pagando a carissimo prezzo pochi minuti di difficoltà. I Blancos insistono, puntano sui palloni alti e sfiorano addirittura il sorpasso con Bellingham, che manda la sua conclusione a pochi centimetri dal palo.Al triplice fischio di Letexier resta soltanto l'amarezza.: Gollini; Mancini (63' Balerdi), Ndicka, Hermoso (81' Koulierakis); Wesley, Koné (17' Pisilli), de Roon, Molina; Soulé (63' Pellegrini); Dybala (46' Mora), Malen.De Marzi, Vasquez, Balerdi, Ghilardi, Koulierakis, Rensch, Lulli, Pisilli, Mora, Castro, Pellegrini.: Gasperini.

REAL MADRID (4-2-3-1): Courtois; Dumfries (60' Guler), Konaté, Rüdiger, Cucurella (78' Carreras); Valverde, Tchouaméni (70' Slva); Diomande (78' Espì), Bellingham, Vinicius (60' Endrick); Mbappé. A disposizione: Lunin, Mestre, Alexander-Arnold, Huijsen, Carreras, Camavinga, Bernardo Silva, Brahim Diaz, Guler, Endrick, Espí, Pitarch. Allenatore: Mourinho.

Arbitro: Letexier (Francia). Assistenti: Mugnier-Rahmouni (Francia). IV Uomo: Dechepy (Francia). Var: Higler (Olanda). AVar: Van Boekel (Olanda).

Ammoniti: Mancini (R), Wesley (R), Pellegrini (R)

Marcatori: 20' de Roon (R), 25' Mbappé (RE), 51', 58' Malen (R), 83' Espì (RE), 85' Endrick (RE), 90' Rudiger (RE)