Roma, quarto posto con 6 punti in più dello scorso anno. Sul mercato piace Vicario

Lo Special One si gode il piazzamento in Champions League con più punti rispetto alla passata stagione. Occhi puntati sul numero 1 dell'Empoli

Il mercato giallorosso: occhi su Vicario

Non solo centrocampisti e difensori, la Roma in chiave mercato, guarda anche al portiere del futuro. I giallorossi hanno messo gli occhi su Guglielmo Vicario. Il portiere dell'Empoli, una delle più grandi rivelazioni di questo inizio di stagione, ha suscitato l'interesse di molte società, Juventus e Galatasaray in primis, oltre a Fiorentina e Lazio che lo hanno cercato insistentemente in estate. L'Empoli però non ha intenzione di cedere il ragazzo, visti i 10 milioni versati nelle casse del Cagliari in estate.