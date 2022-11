Mourinho, da Volpato a Casemiro e Morata: tanti i giovani lanciati dallo Special One

Il tecnico portoghese ha allenato sempre grandi campioni ma in carriera ha fatto esordire tanti ragazzi che adesso sono tra i migliori giocatori del panorama calcistico

Daniele Aloisi

Mourinho è sinonimo di grandi campioni e lo ha ammesso anche lui, senza problemi, nella conferenza stampa post Helsinki: “Fa bene a me stesso vederli (Volpato e Zalewski) in campo perché ho allenato delle squadre in cui era difficile fare giocare i giovani, con grandi campioni e rose ampie, è un piacere fare crescere i nostri ragazzi”. Lo Special One si è calato in una nuova realtà e come ha detto anche Pinto ormai si sente romanista a tutti gli effetti. Ieri col Verona è stato decisivo il Golden Boy di Totti che un anno fa aveva esordito con gol sempre contro i gialloblù. Mou ha lanciato diversi ragazzi in un anno e mezzo nella capitale.

Nicola è ormai un titolare e tra 15 giorni giocherà il suo primo Mondiale con la nazionale polacca. Oltre a loro anche Felix, Keramitsis, Missori e Bove hanno avuto la fortuna di esordire in maglia giallorossa. Cassano, Cherubini e Tahirovic sono stati convocati ma non hanno ancora avuto la possibilità di scendere in campo. La Roma mischia gioventù ed esperienza. L’esempio lampante è il gol vittoria del Bentegodi, assist del veterano Matic per il classe 2003. Tre punti in cassaforte e quarto posto in solitaria prima del derby ma guai a sottovalutare il match di giovedì con il Ludogorets.

Da Casemiro a Morata e Loftus-Cheek: i giovani lanciati da Mou — La meravigliosa carriera di Mourinho parte dal Porto. Ed è proprio lì che lancia il primo giovane, Ricardo Costa. Classe 1981, prodotto delle giovanili del Boavista, nel 2000 passa al Porto a 19 anni. Mou lo fa debuttare in prima squadra proprio nel derby contro il club che lo aveva cresciuto. La storia dello Special One è legata anche al Chelsea, a Londra sotto la sua guida muovono i primi passi Loftus-Cheek (obiettivo della Roma) e Christensen che oggi è al Barcellona. Sulla panchina degli eterni rivali dei Blaugrana José ha lanciato Casemiro, uno dei centrocampisti più forti al mondo. Al Real non solo il brasiliano ma anche il suo connazionale Fabinho e Alvaro Morata. Le ultime scoperte prima dell’approdo nella capitale sono state McTominay al Manchester United e Tanganga al Tottenham.