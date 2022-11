Roma, sei punti in più rispetto all’anno scorso e Mourinho si gode il 4° posto

Una vittoria di carattere a Verona ha lanciato la Roma al quarto posto in classifica. I giallorossi viaggiano a ritmi alti e il trend rispetto all'anno scorso è opposto. La passata stagione alla 12esima giornata la squadra di Mourinho veniva sconfitta, tra le polemiche arbitrali, a Venezia. I punti in classifica era 19, quindi sei in meno rispetto ai 25 totalizzati dalla Roma. Inoltre sono aumentate le vittorie in trasferta e soprattutto i punti conquistati nei big match sono di più. Quattro tra Juventus, Inter, Napoli e Atalanta. Nel 2021 un pareggio contro i partenopei e tre sconfitte con Milan, Lazio e la squadra di Allegri. Domenica ci sarà il derby ma lo Special One ancora non ci pensa perché giovedì arriverà all'Olimpico il Ludogorets. Sfida decisiva per il passaggio del turno in Europa League. Senza i tre punti ci sarà la retrocessione in Conference.