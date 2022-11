Mercato Roma, interesse per Vicario: su di lui anche Juventus e Galatasaray

La Roma, nonostante le fatiche stagionali, continua a guardare al futuro anche in chiave mercato. Come riportato dal quotidiano Il Tirreno, i giallorossi hanno messo gli occhi su Guglielmo Vicario. Il portiere dell'Empoli, una delle più grandi rivelazioni di questo inizio di stagione, ha suscitato l'interesse di molte società, Juventus e Galatasaray in primis, oltre a Fiorentina e Lazio che lo hanno cercato insistentemente in estate prima di virare rispettivamente su Gollini e Provedel. L'Empoli lo ha riscattato in estate dal Cagliari per 10 milioni di euro e non si priverà facilmente del suo gioiello che per Zanetti, suo allenatore, vale quanto un attaccante da 20 milioni.