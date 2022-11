Roma, contro il Verona tre gol italiani: l’ultima volta in A con il Genoa nel 2013

Dopo la contestata sconfitta contro il Napoli, la Roma è tornata a vincere in campionato. Contro il Verona, a far sorridere Mourinho ci hanno pensato Zaniolo, primo gol in campionato, Volpato ed El Shaarawy. Era dal 3 marzo 2013 (Roma-Genoa) che i giallorossi non mandavano in rete tre calciatori italiani nella stessa partita di Serie A. In quell'occasione, a regalare la vittoria ad Andreazzoli, erano stati Totti, Perrotta e Romagnoli, che domenica sarà avversario nell'attesissimo derby. Tre gol e 3 punti conquistati anche in questo caso con a Verona che proiettano la formazione dello Special One al quarto posto solitario in classifica.