Si susseguono ormai indiscrezioni e anticipazioni di quella che sarà la maglia del Centenario. Il sito specializzato footyheadlines.com ha pubblicato un prospetto di quella che potrebbe essere la maglia home della Roma per la stagione 2027-2028, in uno schizzo ideato dal designer JMFK. Come noto, la maglia sarà un tributo speciale al Football Club di Roma, uno dei tre club fondatori. La nuova maglia presenterebbe il tradizionale rosso scuro del club, a cui verranno abbinati eleganti dettagli dorati. Con ogni probabilità verrà usato lo stemma attuale dell'AS Roma e non il logo vintage del Football Club di Roma.