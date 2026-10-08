Si ferma il centravanti della Roma Primavera Edoardo Morucci. Il giocatori oggi è stato operato, di seguito il comunicato del club giallorosso: "AS Roma comunica che nella giornata odierna il calciatore Edoardo Morucci è stato sottoposto, alla presenza del medico sociale, ad intervento chirurgico di ernioplastica inguinale bilaterale con ricostruzione del tendine congiunto e neurolisi ileoinguinale. Il calciatore verrà dimesso nella giornata di domani e inizierà il protocollo riabilitativo".