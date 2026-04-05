Roma, prima proposta di rinnovo per Pellegrini: risposta in stand-by

Una Pasqua movimentata in casa Roma. I giallorossi saranno impegnati questa sera nella delicata sfida di San Siro, dove una parte importante della stagione si deciderà in novanta minuti. A Trigoria, però, non si pensa soltanto al campo: si stanno iniziando a gettare le basi per la prossima stagione. Le certezze sono poche, mentre i dubbi restano numerosi, soprattutto sul fronte rinnovi. Tra le priorità indicate da Gasperini ci sono quelli di Celik, Dybala e Pellegrini. Proprio sul numero 7 giallorosso arrivano novità rilevanti. Come riportato dal giornalista Matteo De Santis ai microfoni di Manà Manà Sport, la Roma ha avviato un primo dialogo esplorativo con il giocatore per il prolungamento del contratto. La trattativa è ancora in fase iniziale, ma il club avrebbe già formulato una proposta - non ufficiale - che rappresenta più un punto di partenza che una base definitiva. L’offerta si aggira intorno ai due milioni di euro a stagione. Pellegrini, dal canto suo, non ha chiuso alla possibilità di rinnovare, ma ha preferito prendersi del tempo per valutare con attenzione la proposta. Le parti sono destinate ad aggiornarsi nei prossimi giorni. Ciò che emerge, al momento, è la chiara volontà della Roma di proseguire insieme. Ora, però, la decisione finale spetta al numero 7.